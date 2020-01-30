Під наглядом Прокурорів Львівської області завершено досудове розслідування у справі Львів'янина, який викрав табельну зброю та службове посвідчення у поліцейського Суспільство | 30-01-2020, 10:07 0 93



Інцидент трапився 5 грудня минулого року в одному із Львівських відділів поліції.

У райвідділі зловмисник був не вперше, оскільки вже не одного разу притягувався до кримінальної відповідальності через крадіжки.

Цього ж дня, фігурант знову опинився під підозрою у правоохоронців і в подальшому був запрошений до відділку до з'ясування усіх обставин .

Під час спілкування із зловмисником , поліцейському стало погано і він знепритомнів.



Скориставшись безпорадним станом правоохоронця, фігурант замість того аби викликати швидку чи покликати когось на допомогу ,викрав у поліцейського зброю і його службове посвідчення та подався навтьоки .

Чоловіка затримали а обвинувальний акт за ч. 1 ст. 262(Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем)

ч. 1 ст.263(Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 3 ст. 357 КК України( Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження)

Досудове розслідування Прокуратура Львівської області спільно слідчими СУ ГУ НП у Львівській області завершили та скерували до суду для розгляду по суті.

Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.



