Директорка однієї з шкіл Львівщини постане перед судом через недбальство. Суспільство | 30-01-2020, 10:08 0 99

За процесуальним керівництвом Золочівської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директорки школи Перемишлянського району.

Керівник шкільного закладу, грубо порушила правила з питань безпеки життєдіяльності та законодавство з питань охорони праці зокрема.

За вказівкою директорки, один з працівників школи різав колоди саморобною циркуляркою та отримав тілесне ушкодження середньої тяжкості, ампутувавши палець руки.



Під час слідства з'ясувалось, що інструмент не перебував на обліку, хоча був основним виробничим інструментом школи, більше того , не був обладнаний спеціальними засобами захисту.



Експертиза з питань безпеки життєдіяльності встановила , що робота на циркулярці є роботою з підвищеною небезпекою - під час проведення якої, директорка школи не забезпечила належного управління системою охорони праці .



Варто зазначити, внаслідок грубих порушень на робочому місті, працівник школи залишився без пальця на руці, проте підозрювана своєї провини категорично не визнає.

Обвинувальний акт у провадженні за ч 1 ст. 272 КК України(Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) скеровано до суду.

Санкція статті передбачає обмеженням волі терміном до 3-ох років

