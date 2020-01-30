В автомобілі з дипломатичними номерами митники виявили понад 150 тис. пачок сигарет Суспільство | 30-01-2020, 10:13 0 91



29 січня 2020р, ввечері, в пункт пропуску "Шегині-Медика" для виїзду з України до Республіки Польщі дипломатичною смугою руху заїхав автомобіль "Citroen Jumper" з дипломатичними номерними знаками. За наявною інформацією Служби безпеки України щодо можливого використання підроблених дипломатичних документів працівники Галицької митниці Держмитслужби одразу скерували автомобіль в місце поглибленого огляду, під час якого було виявлено близько 150 тисяч пачок сигарет. Зокрема, сигарети ТМ "Copliment" та "Marlboro" з українськими акцизними марками у кількості 115 тисяч, вартість понад 3 млн. грн. Також виявлено сигарети ТМ «Minsk" без акцизних марок у кількості 40 тис. пачок, вартість яких буде встановлена експертом в найближчий час.

На даний час здійснюється документування порушення митних правил відповідальність за яким передбачено Митним кодексом України.

