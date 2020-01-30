Голова Держприкордонслужби України проінспектував підрозділи південного регіону та провів робочу зустріч з молдовським колегою Суспільство | 30-01-2020, 11:32 0 92







Очільник Держприкордонслужби з робочою поїздкою перебуває на Одещині, де перевіряє готовність прикордонних підрозділів Південного регіонального управління.



У ході роботи Сергій Дейнеко вже побував на окремих ділянках відповідальності Одеського та Білгород-Дністровського загонів і в Одеській окремій авіаційній ескадрильї. Також у спільному українсько-молдовському пункті пропуску він провів робочу зустріч з керівником Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Республіки Молдова.



В органах та підрозділах регіонального управління Голова ДПСУ оглянув інфраструктуру та перевірив організацію роботи Центрів, звідки здійснюється цілодобовий контроль за організацією і управлінням службою на кордоні. Особливу увагу було приділено побутовим умовам, в яких перебувають прикордонники, якості їх харчування та медичного забезпечення. В декількох підрозділах Сергій Дейнеко особисто перевірив порядок організації служби прикордонними нарядами, в тому числі й місцях тривалого несення служби.



Також він детально ознайомився зі станом об’єктів будівництва службового житла для військовослужбовців Одеського гарнізону й окреслив подальші пріоритети в цьому напрямку.



У кожному підрозділі та органі охорони кордону Голова Держприкордонслужби звертав увагу керівника регіонального управління Сергія Мула та інших посадових осіб на аспектах, що стосуються умов служби військовослужбовців, зокрема й строковиків. Особливу увагу Сергій Дейнеко приділив спілкуванню з персоналом підрозділів за різними напрямками, від діловодства, тилового забезпечення до нарядів, що перебували на службі. Маючи нагоду спілкуватися з керівником відомства, військовослужбовці-контрактники та строковики активно долучалися до діалогу, під час якого відверто ділилися умовами проходження служби та отримали інформацію про подальші кроки з розвитку служби.



Перебуваючи в Одеській авіаційній ескадрильї полковник Сергій Дейнеко перевірив готовність до отримання легких патрульних вертольотів Н125 та оглянув вертолітний майданчик, що був облаштований на території підрозділу. Такий майданчик за своїми характеристиками єдиний у південному регіоні та здатен забезпечити зліт і посадку всіх типів вертольотів.



Крім того, очільник ДПСУ оглянув модернізований на підприємстві «Мотор Січ» гвинтокрил Мі-8МСБ і один з основних об’єктів авіаційного підрозділу – ангар об’єднаної техніко-експлуатаційної частини, де проводиться великий об’єм робіт з відновлення авіаційної техніки. Крім того, обговорювалося питання розбудови нової адміністративної будівлі ескадрильї.



У ході роботи Сергій Дейнеко побував і в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», де мав можливість провести робочу зустріч з начальником Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Республіки Молдова Корнеліу Гроза та іншими представниками Прикордонної поліції Республіки Молдова. Це перша зустріч керівників прикордонних відомств двох країн, на якій вони обговорили результати роботи у спільних пунктах пропуску, хід здійснення заходів спільного контролю на українсько-молдовський ділянці кордону та функціонування контактного пункту «Паланка».



Під час наступних днів Голова ДПСУ також перевірить низку інших підрозділів в регіоні, зокрема й в морських портах, роботу постів технічного спостереження та складові Морської охорони відомства.