Понад 2,9 мільярда гривень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло у 2019 році до державного бюджету від Львівщини Суспільство | 30-01-2020, 11:57 0 78











В управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня – грудня 2019 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків Львівщини сплачено 2 916 799,8 тис. грн. Це на 619 667,4 тис. грн., або на 27,0 відс. більше проти 2018 року.



Зокрема, у грудні 2019 року до державного бюджету платниками податків області сплачено 19 834,2 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів.



Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області постійно вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів протягом 2019 року проведено 847 фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 11 029,9 тис. грн., сплачено 1 360,4 тис. гривень.