Управління екології та природних ресурсів нагадує підприємцям про необхідність правильної утилізації небезпечних відходів Суспільство | 30-01-2020, 11:58 0 77 Управління екології та природних ресурсів ЛМР нагадує, що ДП «Боднарівка» надає послуги зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів (люмінесцентних та енергоощадних ламп, ртутних термометрів та батарейок).



ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» має ліцензію Мінприроди України на право здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Відтак підприємство займається: збиранням, зберіганням, обробкою й утилізацією відходів, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті.



Основним критерієм ефективності використання обладнання ДП «Бондарівка» є застосування практично безвідходної технології. Практично усі компоненти, отримані в результаті переробки ламп, можуть бути використані у якості вторинної сировини.



Так, лінія в процесі переробки ламп здійснює сепарацію продуктів переробки на речовини, зокрема:



ртуть металічна;

склобій;

метал;

фарфор.

Система збору:



Збір ламп від населення здійснюється на базі пересувного приймального пункту (екобус);

Збір батарейок здійснюється з 212 стаціонарних пунктів збору використаних батарейок.

Вартість збору і переробки відпрацьованих ламп від юридичних осіб (за 1 шт.) — 5,40 грн., у тому числі ПДВ — 0,90 грн. Вартість збору і переробки відпрацьованих ртутних термометрів від юридичних осіб (за 1 шт.) — 15,00 грн., у тому числі ПДВ — 2,50 грн. Вартість збору, зберігання та передачі на утилізацію відпрацьованих батарейок від юридичних осіб (за 1 кг) — 62,10 грн., у тому числі ПДВ — 10,35 грн.



Від населення ртутовмісні відходи, зокрема, лампи, термометри та батарейки, приймаються на утилізацію безкоштовно. Відшкодування витрат утилізації здійснюється за кошти міського бюджету.



Детальніше: м. Львів, вул. Окружна, 56 тел.: (032) 238−40−46, e-mail: bodnarivkaeko@gmail.com



Порівняльна характеристика збору небезпечних відходів за минулі роки

Рік



Лампи



(від фіз. осіб), шт.



Лампи



(від юр. осіб), шт.



Термометри,



шт.



Батарейки, т



2014



0



0



0



2.7



2015



0



0



0



2.8



2016



9900



13172



0



3.0



2017



4193



187951



150



3.2



2018



16936



422818



2954



3.3



2019



17 201



526 489



4319



3.3



