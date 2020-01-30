Задекларована праця найманих працівників: основні ознаки та підстави для допуску до роботи Суспільство | 30-01-2020, 12:56 0 81



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що на Львівщині триває інформаційно - роз’яснювальна кампанія щодо неприпустимості використання роботодавцями праці неоформлених належним чином найманих працівників, яка проводиться податковими органами, іншими контролюючими органами Львівської області спільно з органами місцевого самоврядування, а також обласною та районними державними адміністраціями.

Слід наголосити роботодавцям на тому, що згідно з чинним законодавством повністю задекларованою праця найманого працівника вважається лише у тому випадку, якщо роботодавець дотримується одночасно таких умов:

уклав з працівником трудовий договір;

офіційно повідомив про його працевлаштування державну податкову службу;

офіційно і в повному розмірі виплачує працівнику заробітну плату, передбачену умовами трудового договору;

сплачує за працівника єдиний соціальний внесок у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Нагадуємо, що найманий працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

