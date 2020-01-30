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Як заповнити поле «Призначення платежу» у разі сплати податкового боргу?

Суспільство | 30-01-2020, 13:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    

Головне управління ДПС у Закарпатській області звертає увагу платників податків на якісне заповнення реквізитів платіжних документів під час сплати податків та погашення податкового боргу.
Для того, щоб уникнути можливих помилок при сплаті платежів, необхідно чітко дотримуватися вимог наказу Мінфіну від 24.07.2015 №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» (далі Наказ №666).
У Порядку наведені приклади заповнення поля «Призначення платежу» у різних випадках. Особливу увагу необхідно приділяти визначенню коду видів сплати (перелік у додатку до Наказу №666).
Так, платники податків, які мають податковий борг або борг із єдиного соціального внеску при заповненні реквізитів розрахункового документа у полі «Призначення платежу» мають зазначати код виду сплати «140» – надходження до бюджету у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску.
Під час сплати розстрочених або відстрочених грошових зобов’язань або податкового боргу у полі «Призначення платежу» розрахункового документа необхідно зазначати код виду сплати «145» – надходження розстрочених (відстрочених) сум.
Розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску законодавством не передбачено.
У випадку відсутності податкового боргу необхідно зазначати код виду сплати «101» – добровільна сплата податків і зборів/єдиного внеску.
За правильність заповнення реквізитів у платіжних документах відповідальність несе платник податків.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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