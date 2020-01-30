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ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 30-01-2020, 13:35
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Сьогодні в пункті пропуску «Лужанка» громадянин України через незначну партію сигарет втратив мікроавтобус.
26-річний українець прямував до сусідньої Угорщини мікроавтобусом марки «Мерседес». Під час поглибленого огляду даного транспортного засобу прикордонники спільно з митниками виявили у ньому 250 пачок сигарет . Аби приховати тютюнові вироби від правоохоронців, чоловік запакував ними конструктивні порожнини під обшивкою транспортного засобу.
Сигарети та мікроавтобус у нашого співвітчизника вилучили встановленим порядком. Сума оцінки вилученого наразі встановлюється.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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