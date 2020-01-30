ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 30-01-2020, 13:35 0 92



Сьогодні в пункті пропуску «Лужанка» громадянин України через незначну партію сигарет втратив мікроавтобус.

26-річний українець прямував до сусідньої Угорщини мікроавтобусом марки «Мерседес». Під час поглибленого огляду даного транспортного засобу прикордонники спільно з митниками виявили у ньому 250 пачок сигарет . Аби приховати тютюнові вироби від правоохоронців, чоловік запакував ними конструктивні порожнини під обшивкою транспортного засобу.

Сигарети та мікроавтобус у нашого співвітчизника вилучили встановленим порядком. Сума оцінки вилученого наразі встановлюється.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



