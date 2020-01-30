3 та 4 лютого тимчасово призупинять приймання та реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування Суспільство | 30-01-2020, 14:47 0 169

Державна податкова служба України повідомляє, що 03.02.2020 та 04.02.2020 тимчасово буде призупинено приймання та реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних у зв’язку з проведенням регламентних та технологічних робіт, пов’язаних із запровадженням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Постанова № 1165).

Починаючи з 05.02.2020 здійснюватиметься прийняття від платників податку податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних та реєстрація їх в ЄРПН, відповідно до вимог п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» (зі змінами) та з урахуванням вимог Порядку зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою № 1165.

Пресслужба Державної податкової служби України

