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Столичні податківці роз’яснюють роботодавцям важливість офіційного працевлаштування найманих працівників

Суспільство | 30-01-2020, 17:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    

29 січня у одному з торгівельних центрів міста фахівці Головного управління ДПС у м. Києві спільно з фахівцями Головного управління Держпраці у Київській області провели потужну роз’яснювальну акцію з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та організації харчування. Під час заходу роботодавцям розповідали про наслідки роботи працівників без оформлення трудових відносин.
Захід було проведено у рамках виконання Доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 та з метою підвищення відповідальності роботодавців і більш ефективного виявлення тих, хто використовує неоформлену найману працю.
Зазначимо, що подібні заходи мають превентивний характер і після такого роз’яснювального візиту, суб’єкти господарювання ще матимуть змогу добровільно оформити всіх працівників відповідно до чинного законодавства.
Водночас податківці та представники Держпраці наголосили усім учасникам акції, що після роз’яснювальних заходів працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки щодо дотримання законодавства про працю і у разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні суми штрафів.
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