Черговий семінар від ГУ ДПС у м. Києві. Столичні податківці продовжують проводити роз’яснювальну роботу Суспільство | 30-01-2020, 17:24 0 72



29 січня для столичних платників податків - юридичних осіб відбувся безкоштовний семінар, організований Головним управлінням ДПС у м. Києві спільно з Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією, який проведений у приміщенні Дніпровської РДА на тему - «Новації податкового законодавства».

Під час заходу спікери податкової розповіли про порядок подачі річної звітності з податку на прибуток, наголосили на типових помилках, які допускаються під час заповнення звітності та детально зупинилися на порядку їх виправлення.

Однією з актуальних тем семінару були новації у використанні РРО та веденні касових операцій. Слухачам розповіли про запуск безкоштовного сервісу програмного РРО «пРРОсто», терміни та категорії платників для яких застосування РРО стане обов’язковим. Крім цього, обговорили питання та подробиці щодо системи «кешбек». В ході семінару також розглядалися питання особливостей податкового контролю за обігом пального, щодо критеріїв ризиковості платника податку.

Увагу присутніх було зосереджено на питаннях нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску, а також надано роз’яснення щодо старту щорічної кампанії декларування громадянами доходів отриманих у 2019 році. Акцентувалась увага на питаннях легалізації заробітної плати та відповідальності працедавців за використання найманої праці без офіційного працевлаштування.

Семінар щодо новацій податкового законодавства відвідали понад 150 платників податків - юридичних осіб.

Завершальний етап семінару відбувся у форматі Q&A (запитання- відповіді).



