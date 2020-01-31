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Посадовці часів Януковича отримали посади за Зеленського – "Схеми"
|Суспільство | 31-01-2020, 00:58
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|Президент Володимир Зеленський підписав призначення, зокрема до Офісу президента, низки посадовців із уряду Миколи Азарова, прем’єр-міністра часів Януковича, які мають бути люстрованими.
Джерело: "Схеми: корупція в деталях"
Деталі: Йдеться про чиновників, які разом із чинним головою ОП Андрієм Богданом у листопаді 2013 року літали до Росії на перемовини разом із Азаровим: Руслан Демченко, Сергій Камишев, Інна Ємельянова та Володимир Єльченко.
Їх поїздка до Санкт-Петербурга відбулась 19-20 листопада, після чого Кабмін вирішив зупинити євроінтеграцію.
Усі зазначені посадовці, відповідно до закону "Про очищення влади", мають бути люстровані. Зокрема Демченко, Камишев та Ємельянова є у люстраційному списку Міністерства юстиції. За законом вони не мають права обіймати державні посади до 2024 року. Ця заборона не стосується тих, хто не перебуває в штаті як державний посадовець та не отримує за це кошти.
Нині, всі вони займають високі посади – керівника ОП, послів, радника та члена президентської комісії.
Камишева Зеленський у грудні призначив надзвичайним і повноважним послом у Китаї.
Ємельянову, заступницю міністра юстиції за Януковича, у серпні президент увів до комісії з правової реформи. Там вона стала заступницею голови робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя
Руслан Демченко у 2013 був першим заступником міністра закордонних справ. Пізніше п’ятий президент Петро Порошенко взяв його у радники. Нині він став радником Зеленського.
Єльченко, який за часів Порошенка був постійний представником України при ООН, у грудні минулого року призначений надзвичайним і повноважним послом України в США.
Нагадаємо:
В Офісі президента офіційно відмовилися надати журналістам перелік відвідувачів, назвавши його "конфіденційною інформацією".
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