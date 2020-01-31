|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Російські найманці гатили із забороненого "Мінськом" озброєння – ООС
|Суспільство | 31-01-2020, 09:09
| 0 83
|
|30 січня бойовики 6 разів порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем."
Деталі: Збройні формування РФ вели вогонь поблизу Березового, Талаківки, Оріхового, Новотошківського та Хутора Вільного.
Від початку доби бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.
Нагадаємо:
29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
|
|
| Останні новини
|
|14:51
|«Нам важливо, аби у Lem Station з’явилося життя і там були створені робочі місця», — А. Садовий
|14:50
|Львів посів перше місце у категорії «Найкраще місце для бізнес-аутсорсингу» у Центрально-Східній Європі
|14:47
|Пам’ятний знак, що вшановує людей, які померли від ВІЛ\СНІДу, стоятиме у сквері на вул. Японській ще 5 років
|14:46
|«Львівська міська рада відкрита до діалогу про агломерацію», — Любомир Зубач
|14:44
|У Львові на вул. Коперника створять Центр денного дозвілля для людей похилого віку
|14:43
|«Треба дати імпульс для забудовників міста Львова, щоб вони робити цікаві панно, мозаїки чи мурали», — Андрій Садовий
|14:41
|Виконавчий комітет затвердив зміни до міського бюджету Львова на 2020 рік
|14:40
|Особи, які отримували соціальні послуги у Львові, отримуватимуть їх і надалі
|14:00
|Мер Львова доручив переглянути вартість оренди міських приміщень для обласних установ
|13:56
|Мерія звернулася до державних органів щодо врегулювання неузгодженості між Постановою НК РЕКП і Законом про житлово-комунальні послуги