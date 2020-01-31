Російські найманці гатили із забороненого "Мінськом" озброєння – ООС Суспільство | 31-01-2020, 09:09 0 83 30 січня бойовики 6 разів порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.





Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем."



Деталі: Збройні формування РФ вели вогонь поблизу Березового, Талаківки, Оріхового, Новотошківського та Хутора Вільного.



Від початку доби бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.



Нагадаємо:



29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.