Нічний землетрус у Румунії відчули на Одещині Суспільство | 31-01-2020, 09:50 0 87 Уночі 31 січня у горах Румунії стався землетрус магнітудою 5,1, який поширився на територію Одеської області.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Дослівно: "Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області без негативних наслідків".



Деталі: Землетрус на території румунського гірський хребта Вранча зафіксували о 3:26 ранку.



Звернень від громадян України до ДСНС не надходило.