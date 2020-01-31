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Собака знайде слід. Трьом іноземкам не вдалося подолати загороджувальний паркан на кордоні
|Суспільство | 31-01-2020, 10:57
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Кінологами зі службовими собаками із Кінологічного навчального центру посилено нещодавно ділянку українсько-польського кордону.
Така підмога чотирилапими зайвою не буває, особливо вночі, коли виявити порушників кордону набагато складніше.
От і сьогодні, близько опівночі, за допомогою службового собаки охоронці кордону вийшли на слід правопорушників та затримали їх буквально за кілька десятків метрів від кордону з Польщею. Вони саме збиралися подолати загороджувальний паркан. Як з’ясувалося, стрибунками у висоту мали стати троє іноземок, дві з яких назвалися громадянками Іраку, а одна – Сирії. Мандрівниці не мали при собі жодних документів.
Наразі іноземок доставили у відділ прикордонної служби «Смільниця» Мостиського загону з метою встановлення обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів. Крім того, ведуться пошукові заходи щодо виявлення осіб, які можливо причетні до сприяння їх переміщення через кордон.
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