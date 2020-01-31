Собака знайде слід. Трьом іноземкам не вдалося подолати загороджувальний паркан на кордоні Суспільство | 31-01-2020, 10:57 0 65

Кінологами зі службовими собаками із Кінологічного навчального центру посилено нещодавно ділянку українсько-польського кордону.



Така підмога чотирилапими зайвою не буває, особливо вночі, коли виявити порушників кордону набагато складніше.



От і сьогодні, близько опівночі, за допомогою службового собаки охоронці кордону вийшли на слід правопорушників та затримали їх буквально за кілька десятків метрів від кордону з Польщею. Вони саме збиралися подолати загороджувальний паркан. Як з’ясувалося, стрибунками у висоту мали стати троє іноземок, дві з яких назвалися громадянками Іраку, а одна – Сирії. Мандрівниці не мали при собі жодних документів.



Наразі іноземок доставили у відділ прикордонної служби «Смільниця» Мостиського загону з метою встановлення обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів. Крім того, ведуться пошукові заходи щодо виявлення осіб, які можливо причетні до сприяння їх переміщення через кордон.











