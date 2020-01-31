На вул. Шевченка облаштують квазі-кільце: вчора розпочався перший етап ремонту вулиці Суспільство | 31-01-2020, 10:59 0 75 У Львові розпочато роботи з капітального ремонту великих вулиць. Зокрема тривають роботи на вул. Д. Апостола, вул. Миколайчука, вул. Хуторівка та облаштування дороги до мікрорайону Білогорща. Також вчора, 30 січня, підрядна організація ТзОВ «Онур», на замовлення ЛКП «Львівавтодор» розпочала капітальний ремонт вул. Шевченка. Роботи відбуватимуться на відрізку від вул. Залізничної до вул. Левандівської і передбачають організацію кільцевого руху по вул. Т. Шевченка, вул. Левандівська, вул. Залізнична.

«Проектно-кошторисна документація розроблена 2019 року проектною організацією ТзОВ «Трамдорпроект» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».



Проектом передбачено повне розбирання дорожнього одягу і тротуарів вулиць Шевченка та Залізничної в межах, необхідних для виконання будівельних робіт та реконструкції, розбирання асфальтобетонного покриття по вул. Левандівській, реконструкція всіх інженерних мереж, демонтаж існуючих трамвайних колій в межах проектування, демонтаж існуючого дорожнього одягу з покриттям із мозаїки і бруківки, влаштування нових трамвайних колій, влаштування проїзних частин; тротуарів; велосипедних доріжок; технічних тротуарів, дорожньої розмітки; світлофорних об’єктів, влаштування контактної мережі трамваю, зовнішнього вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору, проектом передбачається заходи для маломобільних груп населення", — повідомив Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».



Основні техніко-економічні показники реконструкції вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) з організацією кільцевого руху по вул. Т. Шевченка, вул. Левандівська, вул. Залізнична:



Загальна довжина реконструйованих та проектованих вулиць — 837 м.;

в тому числі:



вул. Шевченка — 346 м.;

вул. Левандівська — 200 м.;

вул. Проектована — 122 м.;

вул. Залізнична — 169 м.;

довжина трамвайних колій в одноколійному вимірі — 692 м.;

ширина проїзної частини — 7,5 — 12,6 м.;

кількість смуг руху — 2−4 шт.;

ширина смуг руху - 3,5 — 3,75 м.;

ширина смуги безпеки - 0,5 м.;

загальна площа покриття проїзної частини — 10018,5 м2;

загальна площа покриття тротуарів — 4776 м2;

загальна площа велосипедних доріжок — 1697 м2;

зупинки громадського транспорту — 6 шт.;

кількість світлофорних об’єктів — 3 шт.;

тривалість будівництва — 8 місяців.

Вартість виконання робіт згідно з договором між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», становить — 89,6 млн грн.



Як відзначає Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, у зимові місяці проводитимуть роботи лише по заміні інженерних мереж. А вже з настанням стабільно теплої погоди проводитимуть асфальтування.



«Щодо ремонту вул. Шевченка, то її будемо роботи в три черги. Перша черга — це квазі-кільце. Друга черга — ремонт від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого. Третя черга — від вул. Ярослава Мудрого і до вул. Залізнична», — повідомила Ірина Маруняк.

