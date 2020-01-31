Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 31-01-2020, 11:04 0 70





В усіх КПВВ на лінії розмежування пропускні операції розпочались вчасно.



Минулої доби значно збільшився пасажиропотік у контрольному пункті «Станиця Луганська». У решті дорожніх коридорів інтенсивність перетину лінії розмежування залишалась на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 37 тисяч осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 8405 осіб та 960 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 7105 осіб та 1185 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» - 7275 осіб та 1245 транспортних засобів;



«Гнутове» – 2645 осіб та 550 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 11655 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 20/35; «Мар’їнка» – 0/80; «Новотроїцьке» – 30/45; «Гнутове» – 10/10.













Натисніть тут, щоб швидко відповісти