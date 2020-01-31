Випадки, в яких податкова декларація про майновий стан і доходи не подається Суспільство | 31-01-2020, 11:06 0 70





Головне управління ДПС у Львівській області інформує в яких випадках податкова декларація по майновий стан і доходи не подається.

Так, відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація про майновий стан і доходи не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу;

у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

