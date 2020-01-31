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Майже 297 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами надійшло до місцевих бюджетів Львівщини протягом 2019 року
|Суспільство | 31-01-2020, 12:38
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У січні – грудні 2019 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 296 592,8 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 17,5 відс. перевищило заплановані надходження. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.
У грудні 2019 року до місцевих бюджетів області надійшло 32 322,8 тис. грн. Це на 12 017,4 тис. грн., або на 59,2 відс. більше від запланованого та на 13 197,8 тис. грн., або на 69,0 відс. більше проти грудня 2018 року.
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