Як розрахувати проценти за користування розстроченням (відстроченням) грошових зобов'язань або податкового боргу? Суспільство | 31-01-2020, 16:40 0 80

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що розстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу (в тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

Відстрочені ж суми грошових зобов'язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов'язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі.

За користування розстроченням (відстроченням) нараховується процент за таке користування, що дорівнює розміру 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення.

Платник самостійно розраховує суму процентів та сплачує її одночасно зі сплатою розстрочення (відстрочення).



Приклад нарахування процентів за користування розстроченням



Підприємством надано документи на розстрочення податкового боргу на суму 150 000,00 гривень на період користування розстрочення - 5 місяців.

Рішення про надання розстрочення прийнято 20.05.2019.

Згідно графіку сплати терміном сплати є 15 число кожного місяця.

Ставка НБУ діюча станом на 20.05.2019 становить 17,5 відсотків.

Щомісячний платіж розстрочення складатиме 30 000,00 грн: (150 000/5 = 30 000)

15.06.2019 платнику нараховано процент за користування розстроченням за формулою:



Сх120% Р

П = (-------------) х ----------- х К , де

365 100



П - процент за користуванням розстроченням

С - ставка НБУ (17,5 %)

Р - сума розстрочки (залишкова)

К - кількість днів користування розстрочення (місячна)



Сума процентів складає:



17,5х120% 150 000

П = ----------------- х -------------------- х 27 = 2 330,14 грн

365 100



Звертаємо увагу, що сума нарахованих процентів з кожним місяцем зменшується з урахування уже сплачених сум розстрочки у попередніх періодах.

Так, на наступний місяць (термін сплати - 15.07.2019) сума процентів складатиме:



17,5х120% 150 000 – 30 000*

П = ----------------- х ------------------------ х 30 = 2071,23 грн

365 100



* 30 000 грн – сплачена сума розстрочення в попередньому періоді



