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У Вінниці з церкви викрали мощі святого Миколая
|Суспільство | 03-02-2020, 08:48
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|Поліцейські у Вінниці затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці мощів святого Миколая з місцевого храму.
Джерело: Поліція
Дослівно: "Оперативники затримали 37-річного раніше судимого за вбивство чоловіка, якого підозрюють у викраденні мощів св. Миколая з Хрестовоздвиженського храму у м. Вінниці".
Деталі: За даними поліції, в обідню пору 31 січня зловмисник зайшов до храму та виніс святиню. За допомогою відео з камер нагляду його особу встановили та затримали.
З'ясувалося, що тільки у травні 2019 року чоловік звільнився з місць позбавлення волі, де відсидів 14 років за вбивство.
Начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос, викрадені мощі зловмисник подарував товаришу, у якого й вилучили святиню оперативники.
Зловмисника затримано в процесуальному порядку. За вчинення крадіжки відповідно до ст.185 КК йому загрожує до шести років ув’язнення.
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