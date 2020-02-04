У Вінниці з церкви викрали мощі святого Миколая Суспільство | 03-02-2020, 08:48 0 127 Поліцейські у Вінниці затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці мощів святого Миколая з місцевого храму.



Джерело: Поліція



Дослівно: "Оперативники затримали 37-річного раніше судимого за вбивство чоловіка, якого підозрюють у викраденні мощів св. Миколая з Хрестовоздвиженського храму у м. Вінниці".



Деталі: За даними поліції, в обідню пору 31 січня зловмисник зайшов до храму та виніс святиню. За допомогою відео з камер нагляду його особу встановили та затримали.



З'ясувалося, що тільки у травні 2019 року чоловік звільнився з місць позбавлення волі, де відсидів 14 років за вбивство.



Начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос, викрадені мощі зловмисник подарував товаришу, у якого й вилучили святиню оперативники.



Зловмисника затримано в процесуальному порядку. За вчинення крадіжки відповідно до ст.185 КК йому загрожує до шести років ув’язнення.