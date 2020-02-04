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В Сирії унаслідок нальотів російської авіації загинули 11 мирних мешканців
|Суспільство | 03-02-2020, 08:54
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|Унаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада в сирійській провінції Ідліб у неділю загинули 11 мирних мешканців.
Джерело: Анадолу
Дослівно: "Армія режиму Башара Асада і ВКС Росії продовжують піддавати бомбардуванням і обстрілам райони Ідлібської зони деескалації на північному заході Сирії. У результаті ударів ВКС РФ і авіації режиму в неділю, 2 лютого, загинули ще 11 мирних жителів".
Деталі: Жертвами удару російських військових літаків у населеному пункті Сермін стали вісім осіб.
Унаслідок нальотів сирійської авіації на низку населених пунктів загинули три людини.
Наразі загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів. Є ймовірність зростання кількості жертв.
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