ООС: 12 обстрілів, формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм Суспільство | 03-02-2020, 08:56 0 131 2 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли.



Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.



Дослівно: "2 лютого, внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".