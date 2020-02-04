Протягом 2019 року на Львівщині погашено понад 270,7 мільйона гривень податкових боргів живими коштами Суспільство | 03-02-2020, 11:10 0 123





З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму 377,7 млн. гривень;



- направлено 334 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 356,2 млн. грн., судами задоволено 52 позови на суму 29,5 млн. грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 25,8 млн. гривень;



- направлено 11 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 9,0 млн. грн., задоволено 7 позовів щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 24,2 млн. гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня-грудня 2019 року погашення податкового боргу живими коштами склало 270,7 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими

дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).



Сума податкового боргу до Зведеного бюджету України станом на 01.01.2020 року склала 4 832,4 млн. гривень.



Інформацію про суб’єктів господарювання Львівщини, які мають податковий борг, можна отримати в розділі «Переліки» на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) та Офіційному порталі ДПС України (tax.gov.ua) за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html.