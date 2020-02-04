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На Львівщині суб’єкти господарювання заборгували до соціальних фондів понад 1 мільярд гривень єдиного внеску

Суспільство | 03-02-2020, 13:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 149 149    




В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.01.2020 cкладає 1011,0 млн. грн. З них 704,9 млн. грн. заборгували юридичні особи та 306,1 млн. грн. ‒ фізичні особи.

Сума боргу, яка станом на 01.01.2020 за оперативними даними ІС рахується за підприємствами вугільної галузі, становить 549,8 млн. грн., або 54,4 відс. від загальної суми боргу по області (1011,0 млн. гривень). Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” – 540,7 млн. гривень.

З метою зменшення заборгованості в 2019 році по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 7704 вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 771,3 млн. гривень.
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