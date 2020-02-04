Неспокійні вихідні

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 04/02/2020 Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом...>> Будьте обачні — очікуються складні погодні умови...>> Для львів’ян поважного віку організували гру «Що? Де? Коли?»...>> Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов...>> На кордоні «попався» шанувальник вина...>> У четвер у Львові вшановуватимуть пам’ять полковника УПА Василя Левковича...>> «Освіта була, є і буде міським пріоритетом», — А. Садовий...>> У Львові відбулось громадське обговорення щодо реконструкції вул. Шевченка...>> Де у Львові підприємці можуть отримати безкоштовну консультацію...>> Інтерактивні панелі та сучасні спортивні зони: місто інвестує чимало коштів у оновлення шкіл Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Повідомлення про гостре респіраторне захворювання у чоловіка, що прибув з Китаю, — неправдиве...
04-02-2020, 14:18  >>> 
Зафіксовано другу смерть від коронавірусу за межами Китаю...
04-02-2020, 09:31  >>> 
Китай дозволив США відправити експертів для боротьби із коронавірусом...
04-02-2020, 01:25  >>> 

Неспокійні вихідні

Суспільство | 03-02-2020, 14:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 118 118    

Упродовж останніх вихідних працівники Галицької митниці виявили товарів – предметів порушення митних правил на понад мільйон грн
та врятували нелегалів.
Неспокійні вихідні

Так, у суботу 1 лютого, близько 23:00 у вантажівці яка перевозила яблука з Македонії до Росії, під час вимушеної зупинки на АЗС у Гамаліївці біля Львова знайшли нелегалів. На місце події прибули працівники митниці, і разом з правоохоронцями відкрили рефрижератор. Там виявили чотирьох напівпритомних молодих хлопців віком 16-23 років.. Нелегальні мігранти перебували у важкому стані. Медики надали їм усю необхідну допомогу.
А в пунктах пропуску «Краковець - Корчова» та «Рава-Руська - Гребенне» митники вилучили 500 смартфонів Xiaomi Redmi різних моделей, 120 безпровідних навушників Apple AirPods та 5 ноутбуків. Їх намагались ввезти водії вантажівок у своїх кабінах та ящиках для інструментів. Також через неправдиві дані митники вилучили автомобіль Хюндай, 2009 року випуску. Серед іншого вилучали одяг, психотропні таблетки, продукти харчування. Загалом за дві доби виявлено 17 порушень митних правил.
За всіма фактами складено протоколи про порушення митних правил.
   Новини по темі: Суспільство
Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом...
04-02-2020, 16:57  >>> 
На кордоні «попався» шанувальник вина...
04-02-2020, 15:52  >>> 
Про зміни в декларації з податку на додану вартість з 01 січня 2020 року...
04-02-2020, 15:08  >>> 
За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ...
04-02-2020, 14:17  >>> 
Понад 6,4 мільярда гривень перевищили надходження податків і зборів від підприємств переробної галузі Львівщини до державної казни в 2019 році...
04-02-2020, 14:12  >>> 
Ситуація на Донбасі: один боєць поранений, ще один отримав бойове ураження...
04-02-2020, 08:59  >>> 
Турецькі військові обстріляли сили Асада...
04-02-2020, 08:58  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу...
04-02-2020, 09:03  >>> 
Стартував конкурс на фінансову підтримку громадських організацій для покриття видатків на оренду приміщень на 2020 рік...
03-02-2020, 13:27  >>> 
Від коронавірусу вилікувалися трохи більше людей, ніж померли...
03-02-2020, 10:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
На брифінг прем’єра Британії не пустили кількох журналістів – решта оголосили бойкот...
04-02-2020, 09:04  >>> 
В Офісі Зеленського проводять співбесіди з кандидатами в Кабмін – джерела...
04-02-2020, 09:01  >>> 
У "Слузі народу" незадоволені регіональною політикою Зеленського...
04-02-2020, 09:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: долар вперше за 3 місяці перевалив за 25 гривень...
03-02-2020, 10:31  >>> 
Франція першою у світі приймає закон, що забороняє викидати нерозпродані товари...
03-02-2020, 01:17  >>> 
Гривня продовжує дешевшати – наближається до 25 за долар...
30-01-2020, 10:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На кордоні «попався» шанувальник вина...
04-02-2020, 15:52  >>> 
Про зміни в декларації з податку на додану вартість з 01 січня 2020 року...
04-02-2020, 15:08  >>> 
За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ...
04-02-2020, 14:17  >>> 
   ВладаВлада
Вибори у США: на першому голосуванні за суперника Трампа не можуть порахувати голоси...
04-02-2020, 09:05  >>> 
Імпічмент Трампа: судовий процес у Сенаті може закінчитися в п’ятницю...
31-01-2020, 09:25  >>> 
Трамп заперечив, що говорив Болтону про затримку допомоги Україні через справу Байдена...
27-01-2020, 09:36  >>> 
   КультураКультура
Українка здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі в США...
03-02-2020, 08:41  >>> 
У Львові відбудеться показ та обговорення документального фільму «Небесна Сотня»...
31-01-2020, 20:00  >>> 
У Дніпрі пікетували кінофестиваль за підтримки УПЦ (МП)...
31-01-2020, 08:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:57 Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом
16:56 Будьте обачні — очікуються складні погодні умови
16:54 Для львів’ян поважного віку організували гру «Що? Де? Коли?»
16:54 Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов
15:52 На кордоні «попався» шанувальник вина
15:49 У четвер у Львові вшановуватимуть пам’ять полковника УПА Василя Левковича
15:48 «Освіта була, є і буде міським пріоритетом», — А. Садовий
15:47 У Львові відбулось громадське обговорення щодо реконструкції вул. Шевченка
15:19 Де у Львові підприємці можуть отримати безкоштовну консультацію
15:18 Інтерактивні панелі та сучасні спортивні зони: місто інвестує чимало коштів у оновлення шкіл Львова

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования