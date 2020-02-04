Неспокійні вихідні Суспільство | 03-02-2020, 14:27 0 118

Упродовж останніх вихідних працівники Галицької митниці виявили товарів – предметів порушення митних правил на понад мільйон грн

та врятували нелегалів.





Так, у суботу 1 лютого, близько 23:00 у вантажівці яка перевозила яблука з Македонії до Росії, під час вимушеної зупинки на АЗС у Гамаліївці біля Львова знайшли нелегалів. На місце події прибули працівники митниці, і разом з правоохоронцями відкрили рефрижератор. Там виявили чотирьох напівпритомних молодих хлопців віком 16-23 років.. Нелегальні мігранти перебували у важкому стані. Медики надали їм усю необхідну допомогу.

А в пунктах пропуску «Краковець - Корчова» та «Рава-Руська - Гребенне» митники вилучили 500 смартфонів Xiaomi Redmi різних моделей, 120 безпровідних навушників Apple AirPods та 5 ноутбуків. Їх намагались ввезти водії вантажівок у своїх кабінах та ящиках для інструментів. Також через неправдиві дані митники вилучили автомобіль Хюндай, 2009 року випуску. Серед іншого вилучали одяг, психотропні таблетки, продукти харчування. Загалом за дві доби виявлено 17 порушень митних правил.

За всіма фактами складено протоколи про порушення митних правил.



