Майже 62,2 мільйона гривень плати за ліцензії надійшло до місцевих бюджетів Львівщини та понад 2 мільйони гривень до державного бюджету у 2019 році Суспільство | 03-02-2020, 16:28 0 134





В управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня – грудня 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини від платників податків надійшло 62 192,4 тис. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи. Це на 11,9 відс. більше від очікуваних надходжень.



До Державного бюджету України у 2019 році по платі за ліцензії на пальне надходження склали 2 052,0 тис. гривень.



До місцевих бюджетів Львівщини у грудні 2019 року надійшло 6 284,0 тис. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи. Це на 13,2 відс. більше від запланованого.



Протягом січня - грудня 2019 року працівниками управління видано 16 073 ліцензії, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (8 967 шт.), тютюновими виробами (6 522 шт.), пальним (423 шт.), на право зберігання пального (161 шт.), призупинено дію 1 822 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 1 973 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.