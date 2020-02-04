Офіційне працевлаштування працівників та дотримання мінімальних соціальних гарантій є запорукою гідного майбутнього для мешканців Львівщини

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 04/02/2020 Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом...>> Будьте обачні — очікуються складні погодні умови...>> Для львів’ян поважного віку організували гру «Що? Де? Коли?»...>> Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов...>> На кордоні «попався» шанувальник вина...>> У четвер у Львові вшановуватимуть пам’ять полковника УПА Василя Левковича...>> «Освіта була, є і буде міським пріоритетом», — А. Садовий...>> У Львові відбулось громадське обговорення щодо реконструкції вул. Шевченка...>> Де у Львові підприємці можуть отримати безкоштовну консультацію...>> Інтерактивні панелі та сучасні спортивні зони: місто інвестує чимало коштів у оновлення шкіл Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Повідомлення про гостре респіраторне захворювання у чоловіка, що прибув з Китаю, — неправдиве...
04-02-2020, 14:18  >>> 
Зафіксовано другу смерть від коронавірусу за межами Китаю...
04-02-2020, 09:31  >>> 
Китай дозволив США відправити експертів для боротьби із коронавірусом...
04-02-2020, 01:25  >>> 

Офіційне працевлаштування працівників та дотримання мінімальних соціальних гарантій є запорукою гідного майбутнього для мешканців Львівщини

Суспільство | 03-02-2020, 16:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 163 163    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 №2313/0/1-20 та Плану проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань легалізації зайнятості населення на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 №2313/0/1-20, затвердженого на спільній міжвідомчій нараді Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області інформує про наступне.
Відповідно до Закону України від 14 листопада 2019 року №294-ІX ,,Про Державний бюджет України на 2020 рік” мінімальна заробітна плата з 01 січня 2020 року становить 4723 гривні.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
З метою дотримання вимог законодавства України, а саме Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ, Закону України від 24 березня 1995 року №108/95-ВР «Про оплату праці» та Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з 01 січня 2020 року роботодавцям слід врахувати наступне.
Згідно із статтею 31 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», із змінами та доповненнями, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) відповідно до ст.265 Кодексу законів про працю України передбачено фінансову відповідальність у розмірі 30 мінімальних заробітних плат–141690 гривень.
Відповідно до ст.8 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», якщо працівник за місяць отримує дохід, розмір якого не перевищує рівня мінімальної заробітної плати і при цьому він оформлений за основним місцем праці, єдиний соціальний внесок розраховується, як добуток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на ставку єдиного внеску. У 2020 році – це 1039,06 гривень (4723 грн. * 22 відсотки).
Згідно з п.127.1 ст.127 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ, із змінами та доповненнями, ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Враховуючи наведене вище, начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник, просить врахувати зміни до чинного законодавства в частині оплати праці та оформлення трудових відносин з найманими працівниками.
Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.
Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

Офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник, що Представники Держпраці спільно з податківцями відповідно до доручення Прем’єр-міністра України проводитимуть посилену роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування. Під час таких заходів роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.
Заходи проводитимуться для підвищення відповідальності роботодавців під час виконання законодавства про працю та виявлення тих, які використовують неоформлену найману працю.
Суб’єкти господарювання після таких роз’яснювальних візитів матимуть змогу добровільно оформити всіх працівників відповідно до чинного законодавства.
Андрій Кобільник звертає увагу, що після роз’яснювальних заходів працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю. У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні суми штрафів, передбачені законодавством за такі порушення.
Нагадав, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Крім того, незадекларована праця знижує доходи державного бюджету, а отже і можливість фінансування державних програм соціального спрямування.
За матеріалами пресслужби Державної податкової служби України.

Галицьке управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що задекларованою праця найманого працівника вважається - якщо роботодавець дотримується всіх умов!
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на Львівщині триває інформаційно - роз’яснювальна кампанія щодо неприпустимості використання роботодавцями праці неоформлених належним чином найманих працівників, яка проводиться податковими органами, іншими контролюючими органами Львівської області спільно з органами місцевого самоврядування, а також обласною та районними державними адміністраціями.
Слід наголосити роботодавцям на тому, що згідно з чинним законодавством повністю задекларованою праця найманого працівника вважається лише у тому випадку, якщо роботодавець дотримується одночасно таких умов:
- уклав з працівником трудовий договір;
- офіційно повідомив про його працевлаштування державну податкову службу;
- офіційно і в повному розмірі виплачує працівнику заробітну плату, передбачену умовами трудового договору;
- сплачує за працівника єдиний соціальний внесок у розмірах, передбачених чинним законодавством.
Начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник нагадує, що найманий працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».
   Новини по темі: Суспільство
Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом...
04-02-2020, 16:57  >>> 
На кордоні «попався» шанувальник вина...
04-02-2020, 15:52  >>> 
Про зміни в декларації з податку на додану вартість з 01 січня 2020 року...
04-02-2020, 15:08  >>> 
За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ...
04-02-2020, 14:17  >>> 
Понад 6,4 мільярда гривень перевищили надходження податків і зборів від підприємств переробної галузі Львівщини до державної казни в 2019 році...
04-02-2020, 14:12  >>> 
Ситуація на Донбасі: один боєць поранений, ще один отримав бойове ураження...
04-02-2020, 08:59  >>> 
Турецькі військові обстріляли сили Асада...
04-02-2020, 08:58  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу...
04-02-2020, 09:03  >>> 
Стартував конкурс на фінансову підтримку громадських організацій для покриття видатків на оренду приміщень на 2020 рік...
03-02-2020, 13:27  >>> 
Від коронавірусу вилікувалися трохи більше людей, ніж померли...
03-02-2020, 10:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
На брифінг прем’єра Британії не пустили кількох журналістів – решта оголосили бойкот...
04-02-2020, 09:04  >>> 
В Офісі Зеленського проводять співбесіди з кандидатами в Кабмін – джерела...
04-02-2020, 09:01  >>> 
У "Слузі народу" незадоволені регіональною політикою Зеленського...
04-02-2020, 09:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: долар вперше за 3 місяці перевалив за 25 гривень...
03-02-2020, 10:31  >>> 
Франція першою у світі приймає закон, що забороняє викидати нерозпродані товари...
03-02-2020, 01:17  >>> 
Гривня продовжує дешевшати – наближається до 25 за долар...
30-01-2020, 10:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На кордоні «попався» шанувальник вина...
04-02-2020, 15:52  >>> 
Про зміни в декларації з податку на додану вартість з 01 січня 2020 року...
04-02-2020, 15:08  >>> 
За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ...
04-02-2020, 14:17  >>> 
   ВладаВлада
Вибори у США: на першому голосуванні за суперника Трампа не можуть порахувати голоси...
04-02-2020, 09:05  >>> 
Імпічмент Трампа: судовий процес у Сенаті може закінчитися в п’ятницю...
31-01-2020, 09:25  >>> 
Трамп заперечив, що говорив Болтону про затримку допомоги Україні через справу Байдена...
27-01-2020, 09:36  >>> 
   КультураКультура
Українка здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі в США...
03-02-2020, 08:41  >>> 
У Львові відбудеться показ та обговорення документального фільму «Небесна Сотня»...
31-01-2020, 20:00  >>> 
У Дніпрі пікетували кінофестиваль за підтримки УПЦ (МП)...
31-01-2020, 08:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:57 Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом
16:56 Будьте обачні — очікуються складні погодні умови
16:54 Для львів’ян поважного віку організували гру «Що? Де? Коли?»
16:54 Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов
15:52 На кордоні «попався» шанувальник вина
15:49 У четвер у Львові вшановуватимуть пам’ять полковника УПА Василя Левковича
15:48 «Освіта була, є і буде міським пріоритетом», — А. Садовий
15:47 У Львові відбулось громадське обговорення щодо реконструкції вул. Шевченка
15:19 Де у Львові підприємці можуть отримати безкоштовну консультацію
15:18 Інтерактивні панелі та сучасні спортивні зони: місто інвестує чимало коштів у оновлення шкіл Львова

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования