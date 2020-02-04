Офіційне працевлаштування працівників та дотримання мінімальних соціальних гарантій є запорукою гідного майбутнього для мешканців Львівщини Суспільство | 03-02-2020, 16:44 0 163

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 №2313/0/1-20 та Плану проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань легалізації зайнятості населення на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 №2313/0/1-20, затвердженого на спільній міжвідомчій нараді Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області інформує про наступне.

Відповідно до Закону України від 14 листопада 2019 року №294-ІX ,,Про Державний бюджет України на 2020 рік” мінімальна заробітна плата з 01 січня 2020 року становить 4723 гривні.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

З метою дотримання вимог законодавства України, а саме Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ, Закону України від 24 березня 1995 року №108/95-ВР «Про оплату праці» та Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з 01 січня 2020 року роботодавцям слід врахувати наступне.

Згідно із статтею 31 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», із змінами та доповненнями, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) відповідно до ст.265 Кодексу законів про працю України передбачено фінансову відповідальність у розмірі 30 мінімальних заробітних плат–141690 гривень.

Відповідно до ст.8 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», якщо працівник за місяць отримує дохід, розмір якого не перевищує рівня мінімальної заробітної плати і при цьому він оформлений за основним місцем праці, єдиний соціальний внесок розраховується, як добуток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на ставку єдиного внеску. У 2020 році – це 1039,06 гривень (4723 грн. * 22 відсотки).

Згідно з п.127.1 ст.127 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ, із змінами та доповненнями, ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Враховуючи наведене вище, начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник, просить врахувати зміни до чинного законодавства в частині оплати праці та оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.

Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.



Офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник, що Представники Держпраці спільно з податківцями відповідно до доручення Прем’єр-міністра України проводитимуть посилену роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування. Під час таких заходів роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Заходи проводитимуться для підвищення відповідальності роботодавців під час виконання законодавства про працю та виявлення тих, які використовують неоформлену найману працю.

Суб’єкти господарювання після таких роз’яснювальних візитів матимуть змогу добровільно оформити всіх працівників відповідно до чинного законодавства.

Андрій Кобільник звертає увагу, що після роз’яснювальних заходів працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю. У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні суми штрафів, передбачені законодавством за такі порушення.

Нагадав, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Крім того, незадекларована праця знижує доходи державного бюджету, а отже і можливість фінансування державних програм соціального спрямування.

За матеріалами пресслужби Державної податкової служби України.



Галицьке управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що задекларованою праця найманого працівника вважається - якщо роботодавець дотримується всіх умов!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на Львівщині триває інформаційно - роз’яснювальна кампанія щодо неприпустимості використання роботодавцями праці неоформлених належним чином найманих працівників, яка проводиться податковими органами, іншими контролюючими органами Львівської області спільно з органами місцевого самоврядування, а також обласною та районними державними адміністраціями.

Слід наголосити роботодавцям на тому, що згідно з чинним законодавством повністю задекларованою праця найманого працівника вважається лише у тому випадку, якщо роботодавець дотримується одночасно таких умов:

- уклав з працівником трудовий договір;

- офіційно повідомив про його працевлаштування державну податкову службу;

- офіційно і в повному розмірі виплачує працівнику заробітну плату, передбачену умовами трудового договору;

- сплачує за працівника єдиний соціальний внесок у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник нагадує, що найманий працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

