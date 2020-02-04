До місцевих бюджетів Закарпаття надійшов майже 371 млн гривень Суспільство | 03-02-2020, 17:27 0 125

Протягом січня 2020 року до місцевих бюджетів Закарпатської області платники податків перерахували майже 370 млн 800 тис. грн. Ця сума сплачених податків на 46 млн 543 тис. грн більша, ніж аналогічного періоду минулого року.

Серед податків, що найбільше збагатили місцеві бюджети – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. Зокрема, впродовж першого місяця 2020 року надходження ПДФО склали 240 млн 422 тис. грн, єдиного податку – 63 млн 803 тис. грн та плати за землю – 30 млн 173 тис. грн.

– Стабільне наповнення місцевих бюджетів є одним із пріоритетів у роботі податкового відомства. Наразі ми продовжуємо налагоджувати ефективну співпрацю з органами місцевого самоврядування та іншими органами влади задля пошуку додаткових джерел податкових надходжень, зокрема виявлення нелегальних робітників та їх офіційне працевлаштування, – зазначає Ілля Матьола, в.о. начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

