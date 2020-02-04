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ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!!! З 03.02.2020 року знижено розміри штрафів за порушення трудового законодавства

Суспільство | 03-02-2020, 17:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 120 120    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє про те, що 03.02.2020 набрав чинності Закон України від 12 грудня 2019 року № 378-ІХ  «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України», зокрема щодо зменшення штрафів за порушення роботодавцями норм трудового законодавства (законопроект № 1233).
Так, згідно з положеннями цього закону, з 03.02.2020 року застосовуються нові розміри штрафів за порушення роботодавцями норм трудового законодавства, зокрема:
за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, а також виплату заробітної плати без нарахування і сплати ЄСВ – штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення (до 03.02.2020 року було ‒ 30);
за повторне порушення протягом двох років з дня виявлення першого порушення – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення;
*Вийнятки. (Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку I–III груп, за таке саме порушення, вчинене вперше, замість штрафу передбачається письмове попередження. За повторне впродовж двох років з дня виявлення порушення – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення);
за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці ‒  штраф у розмірі 2 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення (до 03.02.2020 року було ‒ 10);
за недотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків передбачених законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ‒  штраф у розмірі 4 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення (до 03.02.2020 року було ‒ 10);
*Вийнятки. (Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, і є платниками єдиного податку 1-3 груп – попередження);
за недопуск до проведення перевірки з питань виявлення неоформлених працівників та зарплати «у конвертах» ‒  штраф у розмірі 16 мінімальних зарплат (до 03.02.2020 року було ‒ 100);
за порушення інших вимог трудового законодавства, окрім передбачених абз. 2-7 ч.2 ст.265 Кодексу законів про працю України – штраф у розмірі 1 мінімальної зарплати за кожне таке порушення. За повторне впродовж року з дня виявлення порушення ‒ 2 розміри мінімальної зарплати за кожне таке порушення.

Головне управління ДПС у Львівській області наголошує роботодавцям на необхідності легалізації трудових відносин з найманими працівниками, оскільки працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413.
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