Турецькі військові обстріляли сили Асада Суспільство | 04-02-2020, 08:58 0 96 Військові сили Туреччини обстріляли позиції Башара Асада на півночі Сирії. У результаті чого, за попередніми даними, 13 сирійських військових загинули.



Джерело: DW



Деталі: Також 20 військових зазнали поранень. Офіційний Дамаск не підтвердив загибель своїх військових.



Таким чином Туреччина відповіла на обстріл власних позицій.



Про кількість загиблих повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Окрім цього, спостерігачі зафіксували загибель 14-ти цивільних, ймовірно, від авіаударів російських літаків.



Перед цим сили Асада обстріляли турецькі сили. Попередньо, постраждали 8 турецьких бійців.



Нагадуємо:



2 лютого повідомлялось, що Туреччина продовжувала стягувати військову техніку на кордон з Сирією. Тоді понад 200 одиниць турецької військової техніки в'їхали на північний захід Сирії на тлі масштабного просування армії режиму Башара Асада у провінціях Ідліб і Алеппо.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні заявив, що не виключає можливості проведення нової військової операції, якщо ситуація щодо сирійської провінції Ідліб не буде врегульована негайно.

Раніше Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.