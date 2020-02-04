Ситуація на Донбасі: один боєць поранений, ще один отримав бойове ураження Суспільство | 04-02-2020, 08:59 0 91 3 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів відкривали вогонь по українським військовим. Внаслідок ворожого обстрілу один військовий отримав поранення, ще один – бойове ураження.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Павлополя, Опитного, Пісків, Авдіївки, Новотошківського, Оріхового та Новолуганського.



Нагадаємо:



2 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.