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Ситуація на Донбасі: один боєць поранений, ще один отримав бойове ураження
|Суспільство | 04-02-2020, 08:59
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|3 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів відкривали вогонь по українським військовим. Внаслідок ворожого обстрілу один військовий отримав поранення, ще один – бойове ураження.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Павлополя, Опитного, Пісків, Авдіївки, Новотошківського, Оріхового та Новолуганського.
Нагадаємо:
2 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.
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