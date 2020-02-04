Понад 6,4 мільярда гривень перевищили надходження податків і зборів від підприємств переробної галузі Львівщини до державної казни в 2019 році Суспільство | 04-02-2020, 14:12 0 62











Підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України протягом січня-грудня 2019 року сплатили 6 412,4 млн. грн. податкових платежів, що на 801,5 млн. грн., або на 14,3 відсотка більше проти 2018 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України склала 21,8 відсотка.



Найбільшими платниками переробної галузі на Львівщині є: ТзОВ "Винниківська тютюнова фабрика", ТОВ "Марвел Iнтернешнл Тобакко Груп", ТЗОВ "Електроконтакт Україна", ДП "Львiвський Бронетанковий Завод", ПрАТ "Львівський Локомотиворемонтний Завод", ПАТ "Жидачівський Целюлозно-Паперовий Комбінат", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ТОВ "Об'єднана Мода України", ТОВ "Яблуневий Дар", ПРАТ "Картонно-Паперова Компанія", ТОВ "КФ "Ярич", Корпорація "Енергоресурсінвест" та ТЗОВ "ВГЦ "Пiрамiда".