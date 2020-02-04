За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ Суспільство | 04-02-2020, 14:17 0 70

За статистикою фахівців ГУ ДПС у Закарпатській області, 362,6 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплатили суб’єкти господарювання Закарпатської області впродовж січня 2020 року. Це перевищило очікувані надходження даного платежу на 8,5 млн гривень. Порівняно з першим місяцем минулого року, приріст єдиного внеску склав 31,3 млн грн.

Варто зазначити, що ЄСВ – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.

З 1 січня 2020 року зріс розмір мінімальної зарплати (4723 грн), а отже змінилася мінімальна та максимальна сума ЄСВ. Мінімальний страховий внесок з ЄСВ у 2020 році становить 4723 х 22% = 1039,06 грн. Також у 2020 році максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, тобто 70 845 грн. Тож максимальний страховий внесок у 2019 році становив 13770,90 грн, а у 2020 році він буде 15 585,90 грн.

Зміна розміру мінімальної зарплати в 2020 році (принаймні, Законом про Держбюджет) не запланована, таким чином як мінімальна, так і максимальна сума ЄСВ протягом усього 2020 року не змінюватиметься.

Що стосується категорій платників і строків сплати ЄСВ, то:

- ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (незалежно від обраної групи) сплачують єдиний внесок до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня).

- ФОП, які обрали загальну систему оподаткування – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року.

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 1 травня року наступного за звітним.

- члени фермерського господарства – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня).

Зауважимо, що мінімальний страховий внесок за місяць становить 1039,06 грн, за квартал – 3117,18 грн.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

