За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 04/02/2020 Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом...>> Будьте обачні — очікуються складні погодні умови...>> Для львів’ян поважного віку організували гру «Що? Де? Коли?»...>> Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов...>> На кордоні «попався» шанувальник вина...>> У четвер у Львові вшановуватимуть пам’ять полковника УПА Василя Левковича...>> «Освіта була, є і буде міським пріоритетом», — А. Садовий...>> У Львові відбулось громадське обговорення щодо реконструкції вул. Шевченка...>> Де у Львові підприємці можуть отримати безкоштовну консультацію...>> Інтерактивні панелі та сучасні спортивні зони: місто інвестує чимало коштів у оновлення шкіл Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Повідомлення про гостре респіраторне захворювання у чоловіка, що прибув з Китаю, — неправдиве...
04-02-2020, 14:18  >>> 
Зафіксовано другу смерть від коронавірусу за межами Китаю...
04-02-2020, 09:31  >>> 
Китай дозволив США відправити експертів для боротьби із коронавірусом...
04-02-2020, 01:25  >>> 

За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ

Суспільство | 04-02-2020, 14:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    

За статистикою фахівців ГУ ДПС у Закарпатській області, 362,6 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплатили суб’єкти господарювання Закарпатської області впродовж січня 2020 року. Це перевищило очікувані надходження даного платежу на 8,5 млн гривень. Порівняно з першим місяцем минулого року, приріст єдиного внеску склав 31,3 млн грн.
Варто зазначити, що ЄСВ – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.
З 1 січня 2020 року зріс розмір мінімальної зарплати (4723 грн), а отже змінилася мінімальна та максимальна сума ЄСВ. Мінімальний страховий внесок з ЄСВ у 2020 році становить 4723 х 22% = 1039,06 грн. Також у 2020 році максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, тобто 70 845 грн. Тож максимальний страховий внесок у 2019 році становив 13770,90 грн, а у 2020 році він буде 15 585,90 грн.
Зміна розміру мінімальної зарплати в 2020 році (принаймні, Законом про Держбюджет) не запланована, таким чином як мінімальна, так і максимальна сума ЄСВ протягом усього 2020 року не змінюватиметься.
Що стосується категорій платників і строків сплати ЄСВ, то:
- ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (незалежно від обраної групи) сплачують єдиний внесок до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня).
- ФОП, які обрали загальну систему оподаткування – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року.
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 1 травня року наступного за звітним.
- члени фермерського господарства – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня).
Зауважимо, що мінімальний страховий внесок за місяць становить 1039,06 грн, за квартал – 3117,18 грн.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом...
04-02-2020, 16:57  >>> 
На кордоні «попався» шанувальник вина...
04-02-2020, 15:52  >>> 
Про зміни в декларації з податку на додану вартість з 01 січня 2020 року...
04-02-2020, 15:08  >>> 
За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ...
04-02-2020, 14:17  >>> 
Понад 6,4 мільярда гривень перевищили надходження податків і зборів від підприємств переробної галузі Львівщини до державної казни в 2019 році...
04-02-2020, 14:12  >>> 
Ситуація на Донбасі: один боєць поранений, ще один отримав бойове ураження...
04-02-2020, 08:59  >>> 
Турецькі військові обстріляли сили Асада...
04-02-2020, 08:58  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу...
04-02-2020, 09:03  >>> 
Стартував конкурс на фінансову підтримку громадських організацій для покриття видатків на оренду приміщень на 2020 рік...
03-02-2020, 13:27  >>> 
Від коронавірусу вилікувалися трохи більше людей, ніж померли...
03-02-2020, 10:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
На брифінг прем’єра Британії не пустили кількох журналістів – решта оголосили бойкот...
04-02-2020, 09:04  >>> 
В Офісі Зеленського проводять співбесіди з кандидатами в Кабмін – джерела...
04-02-2020, 09:01  >>> 
У "Слузі народу" незадоволені регіональною політикою Зеленського...
04-02-2020, 09:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: долар вперше за 3 місяці перевалив за 25 гривень...
03-02-2020, 10:31  >>> 
Франція першою у світі приймає закон, що забороняє викидати нерозпродані товари...
03-02-2020, 01:17  >>> 
Гривня продовжує дешевшати – наближається до 25 за долар...
30-01-2020, 10:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На кордоні «попався» шанувальник вина...
04-02-2020, 15:52  >>> 
Про зміни в декларації з податку на додану вартість з 01 січня 2020 року...
04-02-2020, 15:08  >>> 
За перший місяць 2020-го в Закарпатті – майже 363 млн грн ЄСВ...
04-02-2020, 14:17  >>> 
   ВладаВлада
Вибори у США: на першому голосуванні за суперника Трампа не можуть порахувати голоси...
04-02-2020, 09:05  >>> 
Імпічмент Трампа: судовий процес у Сенаті може закінчитися в п’ятницю...
31-01-2020, 09:25  >>> 
Трамп заперечив, що говорив Болтону про затримку допомоги Україні через справу Байдена...
27-01-2020, 09:36  >>> 
   КультураКультура
Українка здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі в США...
03-02-2020, 08:41  >>> 
У Львові відбудеться показ та обговорення документального фільму «Небесна Сотня»...
31-01-2020, 20:00  >>> 
У Дніпрі пікетували кінофестиваль за підтримки УПЦ (МП)...
31-01-2020, 08:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:57 Декларування – 2020: як оподатковується вартість спадщини чи подарунку отриманого нерезидентом
16:56 Будьте обачні — очікуються складні погодні умови
16:54 Для львів’ян поважного віку організували гру «Що? Де? Коли?»
16:54 Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов
15:52 На кордоні «попався» шанувальник вина
15:49 У четвер у Львові вшановуватимуть пам’ять полковника УПА Василя Левковича
15:48 «Освіта була, є і буде міським пріоритетом», — А. Садовий
15:47 У Львові відбулось громадське обговорення щодо реконструкції вул. Шевченка
15:19 Де у Львові підприємці можуть отримати безкоштовну консультацію
15:18 Інтерактивні панелі та сучасні спортивні зони: місто інвестує чимало коштів у оновлення шкіл Львова

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования