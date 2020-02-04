Про зміни в декларації з податку на додану вартість з 01 січня 2020 року Суспільство | 04-02-2020, 15:08 0 142

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 внесено зміни до форм, Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (далі - декларація).

Вказаним наказом передбачено внесення змін до Форми податкової декларації з ПДВ, форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а також Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Внесені зміни деталізували порядок відображення у розділі І декларації "Податкові зобов’язання" обсягів операцій з вивезення товарів за межі митної території України. Разом з цим, з рядка 5 декларації, виділено окремий рядок 5.1 для зазначення обсягів операцій, які звільнені від оподаткування.

У новій редакції викладено додаток 6 декларації (далі - Д6). Так скасовано "Звіт про суми податкових пільг" та встановлено, що суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності.

Замість частини третьої таблиці 1, в якій відображалися операції, які звільнені від оподаткування, впроваджено таблицю 2 "Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг".

Таблиця 2 (Д6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ. Інформація зазначається у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку.

Нову редакцію отримала Таблиця "Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів".

У новій редакції викладено форму Розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ для осіб, не зареєстрованих платниками податку на вартість. Вона, зокрема, передбачає нарахування самостійно платником суми штрафу у зв'язку з виправленням помилок у разі, якщо внаслідок уточнення збільшується сума нарахованих податкових зобов'язань.

Так, особам, не зареєстрованим як платники податку, надана можливість відкоригувати задекларовані податкові зобов’язання з ПДВ, що нараховані отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Детальніше про зміни у формі та заповненні декларації у листі ДПС України від 31.01.2020 № 1617/7/99-00-07-03-02-07.

Нагадуємо, що зазначені вище нововведення набрали чинності з 01.01.2020 року, тож у поточному році звітуємо за оновленою формою.

