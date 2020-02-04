На кордоні «попався» шанувальник вина Суспільство | 04-02-2020, 15:52 0 45



Колекційні вина вартістю близько 300 тис. грн вилучили працівники Галицької митниці.

Шанувальником дорогих вин виявився 47-річний громадянин України, мешканець Львівщини. 8 пляшок вина, а також дороге віскі він намагався ввезти через пункт пропуску «Рава–Руська – Гребенне». Під час декларування він, звичайно, про наявність такої кількості пляшок не вказав. Однак працівники митниці оглянули авто і в багажному відділенні виявили, на перший погляд, звичайні пляшки з вином «ROMANEE – ST – VIVANT MAREY-MONGE 1997», «ROMANEE – ST – VIVANT MAREY-MONGE 1994», «Chateau Mouton Rothschild 2016», а також алкогольний напій з маркуванням «MACALLAN THE ARCHIVAL SERIES FOLIO 5, S WM 520». Проте їх вартість, згідно з даними інтернет – магазинів, коливається близько тисячі євро за пляшку.

Отже громадянин порушив встановлений порядок переміщення товарів через кордон, зокрема не заявив за встановленою формою точних вiдомостей про товари. За ст. 472 МКУ складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучили. Його точну вартість буде встановлено додатково.



