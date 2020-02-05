Виконання обласного плану заходів «Рік медсестринства в Україні 2020» обговорили на нараді Суспільство | 04-02-2020, 17:34 0 160

Сьогодні, 4 лютого 2020 року у департаменті охорони здоров’я відбулася робоча зустріч директора ДУ «Центр розвитку медсестринства МОЗ України» Катерини Балабанової з керівниками закладів охорони здоров’я, заступниками керівників з медсестринства, головними медичними сестрами Львівщини.

На зустрічі було обговорено виконання обласного плану заходів «Рік медсестринства в Україні 2020», заходи щодо ефективного розподілу кадрових ресурсів в умовах зміни системи фінансування охорони здоров’я, перетворення закладів, підписання нових колективних договорів, працевлаштування медичних працівників тощо.

За словами Андрія Голдуна, т.в.о.заступника директора департаменту, роль медсестер у процесі реформування галузі охорони здоров’я є надзвичайно важливою, тому про службу медсестринства необхідно дбати на усіх рівнях.

Про нову модель медсестринства в Україні як престиж та гідна вартість професії розповіла Катерина Балабанова. Зокрема, був проведений аналіз обласних планів заходів до року медстестринства в Україні-2020. Було наголошено на проведенні та виконанні інформаційної кампанії в країні до міжнародного року медсестринства в Україні-2020 – «Медсестринство важливе».

«Необхідно розширювати повноваження медичної сестри, вводити професійний стандарт та сертифікацію медичних працівників, створювати попит на вищу медсестринську освіту, тощо».

Реформа системи охорони здоров’я після прийняття ключових законів перебуває на стадії імплементації. Значним гравцем, що впливає на хід імплементації, є медична спільнота.

