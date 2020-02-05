На Львівщині триває робота щодо покращення охорони лісів від лісопорушень Суспільство | 04-02-2020, 17:36 0 129

У 2019 році на підприємствах Львівського ОУЛМГ зменшилась незаконна вирубка лісу, а саме на 307 кбм, що становить 25 відсотків в порівнянні з 2018 роком.

Із загальної кількості 935 кбм. незаконно зрубаної деревини, працівниками державної лісової охорони встановлено 235 лісопорушників, які незаконно зрубали 491 кбм. деревини, що становить 53 відсотки.

Добровільно лісопорушниками відшкодовано шкоду у 173 випадках на суму 585,2 тис.грн.

Всі інші невідшкодовані порушення, а саме 140 випадків були виявлені, задокументовані та передані працівниками державної лісової охорони в правоохоронні органи для розслідування і відшкодування завданої шкоди.

