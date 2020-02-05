Стартувала реєстрація на ЗНО-2020 Суспільство | 04-02-2020, 17:38 0 142

У понеділок, 3 лютого, розпочалась реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яка триватиме до 24 березня.

Учні (слухачі, студенти) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 2020 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, реєструватимуться на проходження ЗНО у своєму закладі освіти. Випускники 2020 року, заповнюючи реєстраційну картку, мають вказати назви навчальних предметів, із яких їм буде зараховано результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Цьогоріч першим обов’язковим предметом є українська мова і література. Другий предмет потрібно обрати з-поміж математики та історії України (період ХХ − початок ХХІ століття).

Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування: математика, історія України, іспанська, французька, німецька, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія. Крім того, можна скласти в формі ЗНО ще один, четвертий предмет, який не є обов’язковим.

Результати ЗНО з цих предметів буде зараховано як результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Випускники минулих років зможуть зареєструватись для участі у тестуванні самостійно, або звернутися до пункту реєстрації. Для випускників минулих років не визначено обов’язкових предметів для проходження ЗНО.

Після створення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів, який випускники поточного року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років надсилають на адресу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат, який буде надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Індивідуальні конверти особам, які проходять ДПА у формі ЗНО, надсилаються за адресою навчального закладу, іншим особам – за адресою, вказаною в реєстраційній картці.

Основну сесію ЗНО буде проведено з 21 травня до 15 червня. Також відбудеться додаткова сесія з 25 червня до 17 липня.

Детальнішу інформацію про реєстрацію на ЗНО можна дізнатися на сайті ЛРЦОЯО



