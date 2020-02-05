Гривня зміцнилась, НБУ вигідно викупив валюту Суспільство | 05-02-2020, 09:18 0 96 Вчора, 4 лютого після масштабного зростання долара останніх 10 днів – американська валюта почала активно дешевшати.





Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.



Якщо всі минулі дні Нацбанку доводилося продавати валюту, щоб стримати зростання курсу, то вчора регулятор відкупив основну частину витраченого за минулий період з вигодою для себе.



Наприклад, якщо ще позавчора НБУ продавав долар по 25,12 і 25,15 гривні, то вчора відкупив його вже по 24,85 гривні, по 24,82 гривні і останні по 24,80. Таким чином, НБУ заробив на ажіотажі покупців минулих днів – до 35 копійок на доларі.



До 12:00 курс ще перебував на цьому ж рівні 24,85/24,88 гривень, а НБУ після невеликої паузи вже викуповував валюту по 24,82.



На обід дилери пішли при рівні 24,79 / 24,82 гривні за долар, а після обіду курс бовтався у вузькому коридорі 24,79-24,81/24,82-24,83 гривні.



За спостереженнями Finance.ua, НБУ викупив не менше ніж 100 млн доларів;



На 5 лютого Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на рівні 24,85 гривні за долар.



Офіційний курс до євро був встановлений на рівні 27,45 (на 4 лютого – 27,75 гривні).