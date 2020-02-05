Протягом минулого тижня за результатами роз’яснювальної роботи ГУ ДПС у Львівській області 231 роботодавець Львівщини легалізував 507 найманих працівників Суспільство | 05-02-2020, 13:01 0 69







Головним управлінням ДПС у Львівській області на виконання доручення Прем’єр – міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 протягом минулого тижня, 27-31 січня 2020 року. проводились заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості населення у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування.



Роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання щодо необхідності укладання трудових договорів з найманими працівниками та їх офіційного працевлаштування проводилась спільно з органами місцевого самоврядування, ГУ Держпраці у Львівській області, ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області.



За результатами роз’яснювальної роботи та інспекційних відвідувань протягом 27-31 січня п.р. до ГУ ДПС у Львівській області 2 450 суб’єктів господарювання подали повідомлення про прийняття на роботу 4 797 найманих працівників, з них 231 роботодавець, який не звітував про використання найманої праці, подав повідомлення про прийняття 507 працівників.