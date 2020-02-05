|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Протягом минулого тижня за результатами роз’яснювальної роботи ГУ ДПС у Львівській області 231 роботодавець Львівщини легалізував 507 найманих працівників
|Суспільство | 05-02-2020, 13:01
| 0 69
|
Головним управлінням ДПС у Львівській області на виконання доручення Прем’єр – міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 протягом минулого тижня, 27-31 січня 2020 року. проводились заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості населення у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування.
Роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання щодо необхідності укладання трудових договорів з найманими працівниками та їх офіційного працевлаштування проводилась спільно з органами місцевого самоврядування, ГУ Держпраці у Львівській області, ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області.
За результатами роз’яснювальної роботи та інспекційних відвідувань протягом 27-31 січня п.р. до ГУ ДПС у Львівській області 2 450 суб’єктів господарювання подали повідомлення про прийняття на роботу 4 797 найманих працівників, з них 231 роботодавець, який не звітував про використання найманої праці, подав повідомлення про прийняття 507 працівників.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|700 ДОЛАРІВ ЗА ТЮТЮНОВИЙ КАНАЛ...
|05-02-2020, 19:27
| >>>
|Порушники митних правил вперше «засвітились» в «Інтерсіті»...
|05-02-2020, 17:21
| >>>
|Сергій Верланов: Податкова служба забезпечить виконання визначених завдань із надходжень до бюджету...
|05-02-2020, 16:50
| >>>
|Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lexus: за елітні авто на Закарпатті сплатили майже 3,3 млн грн податку...
|05-02-2020, 15:40
| >>>
|Дорога посилка...
|05-02-2020, 15:40
| >>>
|На Львівщині засудили громадянина Лівану, який ледь не вбив чоловіка...
|05-02-2020, 14:34
| >>>
|Начальника Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк, що на Львівщині засудили до 9 років позбавлння волі...
|05-02-2020, 14:33
| >>>
|