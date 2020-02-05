У січні 2020 року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету 1,4 млрд гривень Суспільство | 05-02-2020, 13:03 0 83



За перший місяць 2020 року великі платники податків, які обслуговуються Львівським управлінням Офісу ВПП ДПС перерахували до Загального фонду Державного бюджету 1,4 млрд гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 800 млн гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 662 млн гривень; податку на прибуток – 37 млн гривень та акцизного податку – 600 млн гривень.

Крім того, у січні до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували 119 млн гривень.



