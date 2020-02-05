Понад 119 мільйонів гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за перший місяць 2020 року Суспільство | 05-02-2020, 13:04 0 74

За перший місяць 2020 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 119 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 26 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 90 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 4 млн грн податку на прибуток підприємств, 4 млн грн земельного податку, 14 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 5 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 403 тис гривень.



