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За наслідками першого місяця 2020 року великі платники Заходу сплатили 556 мільйонів гривень ЄСВ та 120 мільйонів гривень ПДФО
|Суспільство | 05-02-2020, 13:58
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У Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за січень 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, надійшло 556 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 26 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 135 мільйонів гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За перший місяць 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 120 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 90 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 30 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДПС сплачено на 100 мільйонів гривень ПДФО більше.
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