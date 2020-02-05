Галицькі митники викрили благодійну організацію у шахрайстві Суспільство | 05-02-2020, 14:30 0 66





Сума несплачених митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів становить майже 580 тис. грн.

Так в один з підрозділів митного поста «Тернопіль – центральний» для митного оформлення товару «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА» (одяг та взуття вживане, предмети домашнього вжитку) всього понад 20 т. було подано митну декларацію, згідно з якою донором заявлено британську компанію, а отримувачем - Благодiйну організацію з м. Тернопіль. Вказані товари переміщувалися транспортним засобом, завантажували товари на території Угорщини (м. Будапешт). Відповідності до ч. 4 ст. 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу", інших нормативних документів вказані товари було звільнено від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість, як товари гуманітарної допомоги.

Однак було здійснено перевірку цієї операції. Зокрема митні органи України дали запити до компетентних органів Великобританії та Угорщини. У відповідях вказано, що британська компанія ніяких поставок на територію України не здійснювала, а всі згадані інвойси є шахрайськими. Також компетентні органи Угорщини повідомили, що вказані товари було оформлено митними органами їх країни у митному режимі «експорт», де експортером є угорська компанія, а покупцем – підприємство у м. Луцьк, а також те, що згадане експортне відправлення не було гуманітарною допомогою, а комерційною операцією, і вартість товарів становить понад 75 тис. євро.

Так, громадянин України, керівник Благодійної організації, вчинив протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів. Несплачена сума митних платежів станом на дату здійснення митного оформлення становить 574 тис. грн..

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України.

