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Не забувайте декларувати валюту

Суспільство | 05-02-2020, 14:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    


Через недекларування у громадянина вилучили дві тисячі доларів США.

Громадянин України, 1987 року народження, як пасажир рейсу «Львів-Стамбул» обрав смугу руху «зелений коридор». Так він заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню, або на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Під час митного контролю пасажиру було запропоновано пред’явити готівку. Він показав 13 070 доларів США, які переміщував у ручній поклажі. На цей момент належним чином оформленої митної декларації та дозвільних документів на вивезення валютних цінностей пасажир не надавав.
Таким чином, гр. України порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України готівки, що підлягає обов’язковому письмовому декларуванню у повному обсязі.
Такі його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. 11 070 доларів США йому було повернуто відповідно до Постанови правління НБУ №3 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей».
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