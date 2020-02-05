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На Львівщині засудили громадянина Лівану, який ледь не вбив чоловіка
|Суспільство | 05-02-2020, 14:34
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Інцидент трапився 5 червня 2019 року. Перебуваючи на подвір'ї амбулаторії «Городоцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги» у с.Мшана, що на Львівщині.
Між іноземцем та лікарем – стоматологом виник конфлікт під час якого, громадянин Лівану ударив потерпілого ножем в шию, тим самим спричинив проникаюче ножове поранення, як наслідок артеріальну кровотечу.
Вважаючи що вчинив усі необхідні дії для позбавлення життя потерпілого, зловмисник покинув місце злочину.
На щастя, поруч з пораненим перебували його колеги, які вчасно надали першу медичну допомогу чим і врятували життя потерпілому .
За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на умисне вбивство було завершено та направлено обвинувальний акт до суду.
Відтак 28 січня поточного року громадянина Лівану визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на злочин ) та ч.1 ст.115 КК України ( Умисне вбивство) та засуджено до реальної міри покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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