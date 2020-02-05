На Львівщині засудили громадянина Лівану, який ледь не вбив чоловіка Суспільство | 05-02-2020, 14:34 0 71



Інцидент трапився 5 червня 2019 року. Перебуваючи на подвір'ї амбулаторії «Городоцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги» у с.Мшана, що на Львівщині.



Між іноземцем та лікарем – стоматологом виник конфлікт під час якого, громадянин Лівану ударив потерпілого ножем в шию, тим самим спричинив проникаюче ножове поранення, як наслідок артеріальну кровотечу.

Вважаючи що вчинив усі необхідні дії для позбавлення життя потерпілого, зловмисник покинув місце злочину.

На щастя, поруч з пораненим перебували його колеги, які вчасно надали першу медичну допомогу чим і врятували життя потерпілому .



За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на умисне вбивство було завершено та направлено обвинувальний акт до суду.



Відтак 28 січня поточного року громадянина Лівану визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на злочин ) та ч.1 ст.115 КК України ( Умисне вбивство) та засуджено до реальної міри покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.



Пресслужба Прокуратури Львівської області

