Дорога посилка Суспільство | 05-02-2020, 15:40 0 69



У міжнародному поштовому відправленні митники виявили мобільні телефони APPLE iPhone 11 вартістю близько 350 тис. грн.





Міжнародне поштове відправлення – посилка надійшла із США. Згідно з митною декларацією відправником є громадянин, який проживає або перебуває в Чикаго, отримувачем - мешканець Львівської обл. Також зазначено, що у вказаній посилці пересилають одяг, іграшки, дитячі товари, ігри, господарські товари. Під час митного огляду працівники митного поста «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби виявили незадекларовані мобільні телефони Apple iPhone 11, без заводської упаковки та аксесуарів. 20 шт. мобільних телефонів містились серед вказаних у декларації речей.

Так громадянин, який проживає або перебуває у США, вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України телефонів APPLE iPhone, через недекларування товарів, тобто не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України. Телефони вилучено